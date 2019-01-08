Pompeo: "Abd'nin Suriye'den Çekilme Kararı Terörle Mücadele Çabalarını Tehlikeye Atmayacak"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının bölgedeki terörle mücadele çabalarını tehlikeye atmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gerçekleştireceği Orta Doğu turu kapsamında ilk durağı Ürdün'de temaslarına başladı. Pompeo, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi. İkili arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pompeo, ABD'nin Ürdün'ün güvenliğine ve ABD ile olan işbirliğine bağlı olduğunu ifade etti. Pompeo, ABD'nin İran'ı baskı altına almak amacıyla Ürdün ile olan diplomatik ve ticari çabalarını artıracağını da sözlerine ekledi. Pompeo, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının bölgedeki terörle mücadele çabalarını tehlikeye atmadığını dile getirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ise yaptığı konuşmada, "Meslektaşım ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. ABD'nin Ürdün'e verdiği destek ve yardımlara minnettarız. ABD, Orta Doğu'da büyük müttefikimizdir" sözleriyle ABD ile olan işbirliğine vurgu yaptı. Filistin ve İsrail meselesine de değinen Safadi, "İki devletli çözüm vurguluyoruz. Filistinlilerin hakkını ve hukukunu savunmaya devam edeceğiz. İsrail'i sürekli barışa davet ediyoruz ancak İsrail bir türlü yanaşmıyor" ifadelerini kullandı. Suriye meselesi için ABD ve Rusya ile işbirliği yaptığını söyleyen Safadi, "Suriye krizinin sona ermesi için çabalıyoruz. ABD ve Rusya ile Rukban Mülteci Kampı'nda bulunan Suriyelilerin topraklarına dönmesini sağlayacağız. Suriye sınırındaki Golan Tepeleri konusunda anlaşma sunacağız" dedi. - AMMAN

Kaynak: İHA