Pompeo ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılar sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

Pompeo ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılar sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair kanıtlar olduğunu açıklamasının ardından, Savunma Bakanı Mike Pompeo verilecek muhtemel misillemeleri görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti

18.09.2019 12:15
Pompeo ABD'nin İran'ı sorumlu tuttuğu saldırılar sonrası Suudi Arabistan'a gidiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırıların arkasında İran'ın olduğuna dair kanıtlar bulunduğunu açıklamasının ardından, Savunma Bakanı Mike Pompeo verilecek muhtemel misillemeleri görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti.


Açıklama Amerikan başkan yardımcısı Mike Pence'den geldi. Pence, ABD'nin ve bölgedeki müttefiklerinin çıkarlarını korumaya hazır olduklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et