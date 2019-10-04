Pompeo: abd, ab ile gümrük vergileri görüşmeye hazır

ABD Dışişleir Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük vergilerini masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi.

04.10.2019 16:05
Pompeo: abd, ab ile gümrük vergileri görüşmeye hazır

ABD Dışişleir Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ile gümrük vergilerini masaya yatırmaya hazır olduğunu söyledi.

AB ile kesinlikle görüşüleceğini belirten Pompeo "Tüm üye ülkelerle anlaşmak için elimimizden geleni yapacağız" dedi ve ABD ve AB arasındaki ticaret ilişkilerinin kesinlikle "adil olmadığını" ekledi.

 

Kaynak: DHA
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