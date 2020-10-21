Pompeo, 23 Ekim'de Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşecek
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Pompeo, 23 Ekim'de Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşecek

21.10.2020 19:44 | Son Güncelleme: 21.10.2020 19:44
Pompeo, 23 Ekim'de Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşları ile görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, 23 Ekim Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geleceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, 23 Ekim Cuma günü Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı ile bir araya geleceğini duyurdu.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan ikinci ateşkese rağmen Azerbaycan'a saldırmaya devam etmesi üzerine iki ülke arasındaki ihtilafın çözümüne yönelik Rusya'dan sonra ABD'de de devreye girdi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada, 23 Ekim Cuma günü başkent Washington'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşme gerçekleştireceğini duyurarak, "İlk olarak Cuma günü Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile çözüme dair bir görüşme gerçekleştireceğiz. Zor bir durumdan bahsediyoruz. Neredeyse tüm Avrupa ve biz çatışmayı sonlandırmak ve gerilimin azaltılmasını umuyoruz. Hiçbir ülke bu konuda taraf olmamalı ve yangına benzin dökmemeli, silah desteği sağlamamalıdır" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un 23 Ekim'de Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile görüşeceği bildirildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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