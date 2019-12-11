Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz

11.12.2019 07:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:31

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.



Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında, 2020 Başkanlık seçimleri için dış müdahale olması durumunda ABD'nin karşılık vereceği uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle