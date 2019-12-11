Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz
Haberler » Dünya » Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz - Haberler

Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında, 2020 Başkanlık seçimleri için dış müdahale olmasına durumunda ABD’nin karşılık vereceği uyarısında bulundu.

11.12.2019 07:31 | Son Güncelleme: 11.12.2019 07:31
Pompeo: 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale olursa karşılık veririz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington ziyareti kapsamında ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi.


Pompeo, Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı ortak basın toplantısında, 2020 Başkanlık seçimleri için dış müdahale olması durumunda ABD'nin karşılık vereceği uyarısında bulundu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler