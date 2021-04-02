Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
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Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı

Demirören Haber Ajansı / Oktay POLAT - Haberler | Güncel

ERZURUM'da sabah saatlerinde çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki otomobile isabet etti.

ERZURUM'da sabah saatlerinde çıkan kavgada kim tarafından ateşlendiği henüz bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar, park halindeki otomobile isabet etti. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Olay, saat 10.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Saraybosna Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından pompalı tüfekle ateş açıldı. Kim tarafından ateşlendiği belirlenmeyen pompalı tüfekten çıkan saçmalar, caddede park halindeki otomobilin arka camına isabet etti. Polisler, otomobilin sahibi M.A.'ya (42) ulaşarak aracının yanına gelmesini istedi. Şaşıran M.A., herhangi bir düşmanı olmadığını söyledi. Polisler, araç sahibi M.A.'yı ifadesini almak üzere merkeze götürdü. Olay yeri ekiplerince incelemesi tamamlanan otomobil M.A.'ya teslim edildi. Bu arada polisler, yaptıkları araştırmada kavgaya karıştıkları belirlenen İ.A., A.A. ve Ö.A.'yı yakaladı. 


Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı
Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar park halindeki otomobile isabet etti, sahibi şaşırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay POLAT

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