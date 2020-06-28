Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti
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Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti
28.06.2020 07:40 | Son Güncelleme: 28.06.2020 08:48

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahalles'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu silahlı saldırıya uğrayan Caner Taşdöven (25) 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Özel araçla özel bir hastaneye kaldırılan Caner Taşdöven ameliyata alındı. Yaralı genç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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