Pompalı Tüfekli Saldırıda Hayatını Kaybetti

Samsun'da pompalı tüfekli silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Y.'nin pompalı tüfekli silahlı saldırısına uğrayan 3 çocuk babası Mustafa Yılmız (37) ağır yaralandı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Yılmaz ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Yılmaz, bu sabah hayatını kaybetti. Ekipler firarda olan Tolga Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN