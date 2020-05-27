Pompalı tüfekli saldırı kamerada
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Pompalı tüfekli saldırı kamerada

Çorlu'da meydana gelen olayda elindeki pompalı tüfekle ateş ederek bir kişiyi yaralayan şüpheli önce güvenlik kameralarına ardından da polis ekiplerine yakalandı.

Pompalı tüfekli saldırı kamerada
27.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:20

Çorlu'da meydana gelen olayda elindeki pompalı tüfekle ateş ederek bir kişiyi yaralayan şüpheli önce güvenlik kameralarına ardından da polis ekiplerine yakalandı. Tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralanan yaralı hastanede tedavi altına alınırken olayı gerçekleştiren şahıs ve kardeşi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre olay Şeyhsinan Mahallesi'nde yer alan bir çocuk parkının yanında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet olduğu bilinen iki grubun karşılaşması sonucu başlayan sözlü atışmanın ardından taraflardan biri yanında taşıdığı pompalı tüfeği çıkarak ateşledi. Olayda A.J. (17) adlı genç göğsüne ve bacağına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelerek çevrede inceleme yapan polis ekipleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay anı görüntülerinden yola çıkarak silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin N.P. ve K.P. adlı kardeşler olduğunu belirledi. Polis iki şüpheliyi saklandıkları apartman çatısında yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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