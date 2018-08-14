Pompalı Tüfekli, Bıçaklı Yol Verme Kavgası Kamerada
Esenyurt'ta yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumruklu, bıçaklı, pompalı tüfekli kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Esenyurt'ta yol verme tartışmasına giren iki şoför, kavganın büyümesiyle arabadan indi. İnen şoförlerden biri, eline bıçak alıp tartıştığı şoföre saldırdı. Hırsını alamayan şoför daha sonra tüfeğini de olaya dahil etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
ÖNCE KAVGA ETTİĞİ ŞOFÖRÜ, SONRA ARACIN LASTİKLERİNİ BIÇAKLADI
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bir sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki aracın sürücüsü yol verme tartışmasına girdi. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler araçlarından inerek bir birlerine saldırdı. Sürücülerden biri elinde bulunan bıçakla diğer sürücüyü hafif yaraladı. Aracında bulunan kadının ve çevrede bulunanların kavgayı ayırma çabalarına rağmen bıçaklı sürücü diğer aracın lastiklerini de patlattı.
ARKA KOLTUKTAN POMPALI TÜFEK ALDI
Çevrede bulunanlar da kavgayı ayırmaya çalışırken, bıçaklı şoför bu kez aracının arka koltuğunda pompalı tüfek aldı. Ateş etmek istediği anda ise tüfek tutukluk yaptı. Bu kez sürücü tüfeği sopa gibi kullanarak diğer sürücüye vurmaya çalıştı. Bütün bunlara ise diğer sürücü yumrukla karşılık vermeye çalıştı. Çevrede bulunanlarının çabalarıyla sakinleştirilen sürücüler araçlarına binerek geri geri gitti ve olay yerinden ayrıldı.
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bu alçağın ehliyetini alacaksın, arabasında hem bıçak hem tüfek taşıyan manyaklardan bıktık usandır. eyy devlet denen uyuyan dev. artık canımıza tak dedi. bunun gibi şerefsizlerden bizleri koruyamayacak isen kenara çekil aldığın vergileri geri ver biz kendimizi koruyalımCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cahillik ne kadar kötü bir şey demi 1 yol ve gelinen nokta eğitimsizlik bilinçsizlik ülkeyi batıran insanlar pislik cahiller yazık olan ülkeye oluyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu kadar salak muhabbet turkıyede olur ancak cezaevi boyle mallarla dolu ıcerı gırınce ıt gıbı pısman oluyorlar. sankı yol versen ne olur vermesen ne olur. boyle bır sebepten kavga cok salakcaCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Ey maganda!! Koca yola sığamadın mı?Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır