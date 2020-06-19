Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı (2) OPERASYON, 315 POLİSLE YAPILDISakarya'da bir araya gelerek sosyal medya hesaplarında ellerinde tüfeklerle video ve fotoğraflarını yayınlayan gençlere yönelik düzenlenen, 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 315 polis katıldı.

OPERASYON, 315 POLİSLE YAPILDI

Sakarya'da bir araya gelerek sosyal medya hesaplarında ellerinde tüfeklerle video ve fotoğraflarını yayınlayan gençlere yönelik düzenlenen, 20 kişinin gözaltına alındığı operasyona 315 polis katıldı. Evlerde yapılan aramalarda, 9 tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 22 ecstasy hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 tabanca fişeği ve 31 tüfek fişeği ele geçirildi.

Kaynak: DHA