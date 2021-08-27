Pompalı tüfekle yolunu kestiği araçtaki kadını vurdu, ardından intihar etti

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde durdurduğu dolmuşun içerisindeki kadını pompalı tüfekle vuran kişi daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde durdurduğu dolmuşun içerisindeki kadını pompalı tüfekle vuran kişi daha sonra aynı tüfekle intihar etti.

Edinilen bilgilere göre Şebinkarahisar ilçe merkezinden Kınık köyüne giden dolmuşun elindeki pompalı tüfekle yolunu keserek durduran Şevket Karaman (60), yolcuları indirdikten sonra araçta bulunan Semiha A.'yı (50) vurarak yaraladı. Şevket Karaman'ın pompalı tüfekle 4 fişek attığı Semiha A. sol göğsünden bir fişekle yaralandı. Aynı araçta bulunan 2 çocuğunun gözleri önünde vurularak yaralanan Semiha A. Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden özel aracıyla kaçan şüpheli Şevket Karaman ise Karacaören köyündeki evinin bahçesinde aynı pompalı tüfekle intihar etti. Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı