Pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi, ağır yaralandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup, Şeyhsinan Mahallesi'nde karşılaştı.

Ardından karşı gruptakilerden birinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu saçmaların göğsüne ve bacağına isabet ettiği 17 yaşındaki Ahmet J. ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili N.P. ve kardeşi K.P.'yi saklandıkları apartmanın çatısında yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Ahmet J'nin silahla vurulması, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA