Pompalı Tüfekle Vurulan Genç Kız Yaralandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da pompalı tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan genç kız hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Canik ilçesi Meskenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaşı ile birlikte oturan Semanur A.(20), arkadaşlarının iddiasına göre pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucunda yaralandı. Kimin ateş ettiğini göremediklerini iddia eden şahısların polisler tarafından ifadeleri ve parmak izleri alınırken, genç kız olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN