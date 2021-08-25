Son dakika haber | Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı
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Son dakika haber | Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Son dakika habere göre Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı Denizli'de seyir halindeyken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de seyir halindeyken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Silahlı saldırıdan kıl payı kurtulan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı YSE alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz kişi veya kişiler Ökkeş K. idaresindeki 09 EE 531 plakalı otomobile seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların lastiğe isabet etmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Şehir magandaları arkalarına bile bakmadan kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ökkeş K.'ye ayakta müdahale etti. Kısa süreliğine trafik tek şerit halinde ilerlerken, kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta incemeler gerçekleştirdi. Ardından otomobil yoldan kaldırılarak çekici yardımıyla çekildi.

Öte yandan, polis ekipleri kaçan araç hakkında arama çalışması başlatırken, Ökkeş K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika haber | Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı
Son dakika haber | Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı
Son dakika haber | Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı
Son dakika haber | Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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