Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan genç yaralandı

BURSA'da aracına bindiği sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Ahmet Ekin S. (28) yaralandı.

BURSA'da aracına bindiği sırada pompalı tüfekle saldırıya uğrayan Ahmet Ekin S. (28) yaralandı.

Olay, saat 2.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Fethiye Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Evine gitmek için 16 ACZ 400 plakalı otomobiline binen Ahmet Ekin S. bu sırada yanına gelen 4 kişi tarafından önce darp edildi ardından da pompalı tüfekle bacağından vurularak yaralandı. Otomobiline binerek şüphelileri takip eden Ahmet Ekin S. bir süre fenalaşacağını anlayarak otomobilini yol kenarına çekti. Durumu sağlık ekiplerine bildiren Ahmet Ekin S. çevredeki vatandaşlardan da yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Ekin S. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.Tedavi altına alınan Ahmet Ekin S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve polise verdiği ifadesinde yanına gelen 4-5 kişilik gruptan biri tarafından pompalı tüfekle vurulduğunu anlattığı öğrenildi. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye alan ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN