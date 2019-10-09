Pompalı tüfekle rastgele ateş açan şahıs polisi alarma geçirdi

09.10.2019 14:50

Isparta'da evde yatalak annesi ile birlikte yaşayan şahıs, pompalı tüfekle pencereden rastgele ateş açtı. Olay yerine Özel Harekat timleri sevk edilirsen, şahsın ikna edilmesi için çalışmalar sürüyor.



Olay, saat 14.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2702. Sokak'taki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil E. isimli şahıs, çocuğu ve yatalak annesinin de bulunduğu evin penceresinden pompalı tüfekle sokağa rastgele ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs ikna edilemeyince Özel Hareket ekipleri olay yerine çağrıldı. Çevre güvenliğini alıp bölgeye kimseyi yaklaştırmayan Özel Harekat ekiplerinin Cemil E.'yi ikna çalışmaları devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA