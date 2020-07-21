Pompalı tüfekle öldürülen baba oğul, toprağa verildi
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Pompalı tüfekle öldürülen baba oğul, toprağa verildi

BURSA'da dün Ramazan Arı(30) tarafından öldürülen, Arı'nın oğlunun da eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu (30) ile babası Musa Güloğlu (55), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Pompalı tüfekle öldürülen baba oğul, toprağa verildi
21.07.2020 18:34 | Son Güncelleme: 21.07.2020 18:38

BURSA'da dün Ramazan Arı(30) tarafından öldürülen, Arı'nın oğlunun da eğitim aldığı rehabilitasyon merkezinin sahibi Enes Malik Güloğlu (30) ile babası Musa Güloğlu (55), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi 2. Kasapoğlu Sokak'taki Özel Gelişim, Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde meydana geldi. Engelli oğlu Ömer Can Arı'yı (7) özel eğitim alması için buraya kaydeden Ramazan Arı, eşi Gülsüm Arı ile merkezin sahibi Enes Malik Güloğlu arasında ilişki olduğundan şüphelenmeye başladı. Oğlunu rehabilitasyon merkezine göndermeye devam eden Arı, şüpheleri artınca pompalı tüfekle merkezi bastı. İçeride öğrencilerin ders işlemesine aldırış etmeyen Ramazan Arı, Enes Malik Güloğlu'nun odasına yöneldi. Arı, o sırada toplantı halinde olan Enes Malik Güloğlu ile babası Musa Güloğlu'na elindeki pompalı tüfekle kurşun yağdırdı. Baba oğul vücutlarının farklı yerlerinden yaralanırken, kurşunlar rehabilitasyon merkezinde çaycılık yapan Ayten Yukarı'ya da isabet etti. Baba Musa Güloğlu ile oğlu Enes Malik Güloğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KARISINI BIÇAKLAYIP, İNTİHAR ETTİRamazan Arı, rehabilitasyon merkezinden ayrıldıktan sonra Soğanlı Mahallesi'ne giderek Kabaklar sokakta oturan eşi Gülsüm Arı'yı da karnından bıçakladı. Daha sonra kendisine ait iş yerine giden Arı, pompalı tüfeği kafasına ateşleyerek intihar etti.'BABA OĞUL İÇİN GÖZYAŞLARI SEL OLDU'

Olaydan sonra cenazeleri otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırılan Enes Malik Güloğlu ile babası Musa Güloğlu son yolcuğuna uğurlandı. Baba ve oğul için, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Barla Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Yakınlarının katıldığı cenazede gözyaşları sel olurken, Musa ve Enes Malik Güloğlu kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedildi.


Kaynak: DHA

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