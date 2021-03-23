Pompalı tüfekle kovaladıkları şahsı yaralayan şüpheliler yakalandı
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Pompalı tüfekle kovaladıkları şahsı yaralayan şüpheliler yakalandı

23.03.2021 16:54 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:03
Pompalı tüfekle kovaladıkları şahsı yaralayan şüpheliler yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı bir fotoğrafçı dükkanında yaralayan saldırganlar yakalandı.

İstanbul Esenyurt'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı bir fotoğrafçı dükkanında yaralayan saldırganlar yakalandı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanında yaralayarak kaçmıştı. Ayaklarından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Y.T ve S.Ç. isimli şahıslar yakalandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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