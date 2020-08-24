Pompalı tüfekle kardeşini vurdu
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde T.Ç., borç-alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
24.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:56
SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde T.Ç., borç-alacak nedeniyle tartıştığı kardeşi tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kocaali Merkez Mahallesi Zafer Meydanı'nda meydana geldi. E.Ç., iddiaya göre emlakçılık yapan kardeşi T.Ç. ile meydanda borç-alacak nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda E.Ç., pompalı tüfekle kardeşi T.Ç.'nin üzerine ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan T.Ç., çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. T.Ç. hastanede tedavi altına alınırken E.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA