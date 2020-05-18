Pompalı tüfekle intihara kalkışan kişi, 3 saat süren görüşme ile ikna edildi İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu ileri sürülen E.B. başına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkıştı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu ileri sürülen E.B. başına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Durumu farkeden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu ikna edilen E.B., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında General Kazım Özalp Mahallesi 44/22 sokakta meydana geldi. Evli ve ailesiyle problemleri olduğu ileri sürülen E.B., evde kimsenin bulunmadığı sırada intihara kalkıştı. E.B.'yi başına dayadığı tüfekle camdan dışarı bakarken gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanın çevresindeki sokakların giriş ve çıkışlarını kapattı. Çevre güvenliği alınırken, Özel Harekat polisleri de bölgeye geldi. Ayrıca, sağlık ekibi de güvenli bir bölgede hazır bekletildi.

MÜZAKERECİ İLE 3 SAAT GÖRÜŞTÜPolisler çevre güvenliğini sağladıktan sonra mücakereci polis, E.B. ile görüşmek amacıyla eve girdi. E.B.'nin kendi başına dayadığı pompalı tüfekle görüştüğü müzakereci polise, ailevi sorunlar yaşadığını söylediği öne sürüldü. Psikolojik sorun yaşayan E.B., yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ikna edilerek elindeki silahı bıraktı. Polisler eşliğinde binadan çıkarılan E.B., sağlık kontrolü için polis otosu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. E.B.'nin hastaneden sonra emniyete götürüleceği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA