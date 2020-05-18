Pompalı tüfekle intihara kalkışan kişi, 3 saat süren görüşme ile ikna edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pompalı tüfekle intihara kalkışan kişi, 3 saat süren görüşme ile ikna edildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu ileri sürülen E.B. başına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkıştı.

Pompalı tüfekle intihara kalkışan kişi, 3 saat süren görüşme ile ikna edildi
18.05.2020 03:18 | Son Güncelleme: 18.05.2020 03:18

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ailevi sorunları olduğu ileri sürülen E.B. başına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkıştı. Durumu farkeden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polisin yaklaşık 3 saat süren çabaları sonucu ikna edilen E.B., sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında General Kazım Özalp Mahallesi 44/22 sokakta meydana geldi. Evli ve ailesiyle problemleri olduğu ileri sürülen E.B., evde kimsenin bulunmadığı sırada intihara kalkıştı. E.B.'yi başına dayadığı tüfekle camdan dışarı bakarken gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, apartmanın çevresindeki sokakların giriş ve çıkışlarını kapattı. Çevre güvenliği alınırken, Özel Harekat polisleri de bölgeye geldi. Ayrıca, sağlık ekibi de güvenli bir bölgede hazır bekletildi.

MÜZAKERECİ İLE 3 SAAT GÖRÜŞTÜPolisler çevre güvenliğini sağladıktan sonra mücakereci polis, E.B. ile görüşmek amacıyla eve girdi. E.B.'nin kendi başına dayadığı pompalı tüfekle görüştüğü müzakereci polise, ailevi sorunlar yaşadığını söylediği öne sürüldü. Psikolojik sorun yaşayan E.B., yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ikna edilerek elindeki silahı bıraktı. Polisler eşliğinde binadan çıkarılan E.B., sağlık kontrolü için polis otosu ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. E.B.'nin hastaneden sonra emniyete götürüleceği öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel Haber
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: Koronavirüs için Ramazan Bayramı'nda birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı Haber
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım Haber
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet Haber
Meteoroloji uzmanından 2 ay erken gelen sıcaklıklarla ilgili korkutan sözler: Bu bir afet
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti Haber
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı Haber
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Cumhurbaşkanlığı anketinde vatandaşa soruldu: Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimali çok düşük
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
Meteoroloji 7 şehrimiz için uyardı: En yüksek sıcaklığa ulaşacaklar
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 17 Mayıs'ta 1592 kişi hayatını kaybetti
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Spor spikeri Darke, koronavirüs nedeniyle Hoffenheim-Hertha Berlin maçını evinden anlattı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
6'ncı kattan düşüp hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının üzerinde yanık izleri bulundu
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken 'Sen daha ölmedin mi?' demiş
Eşini sırtından 3 kez bıçaklayan koca, başında beklerken "Sen daha ölmedin mi?" demiş
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Van'da taziye evinde bir araya gelen 12 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Yılın yarısını kar altında geçiren Karlıova'da, hiç koronavirüs vakası görülmedi
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Hadise, İrem Sak'ın 'Ne güzel kızlar var' paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Türkiye'de genç nüfusun en fazla olduğu il İstanbul, en az olduğu il ise Tunceli
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını azaltıyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığı koronavirüsün bulaşma hızını...
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Maskede 1 TL tavanı delindi! Fırsatçılar fiyatı artırmanın yolunu yine buldu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Yaklaşık 20 yıldır sokakta yaşayan adam, hurda otomobilin içinde ölü bulundu
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Sokağa çıkma kısıtlamasında bir kişi tüfekle ağır yaralandı! O anlar saniye saniye kaydedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Neva Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Avrupa Antalya Galatasaray Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Pompalı tüfekle intihara kalkışan kişi, 3 saat süren görüşme ile ikna edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 03:26:13. #1.15#
title