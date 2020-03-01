: Pompalı tüfekle havaya ateş edip kaçan kişiler aranıyor

01.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 01.03.2020 11:17

Manisa'da pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ne motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, pompalı tüfekle havaya ateş ettikten sonra kaçtı.

Tüfekten çıkan saçmalar, bazı evlerin duvarlarına isabet etti.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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