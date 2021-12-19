Son dakika! POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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Son dakika! POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: GAZİANTEP'te pompalı tüfekle evinden havaya rastgele ateş açan Ü.A., gözaltına alındı.

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te pompalı tüfekle evinden havaya rastgele ateş açan Ü.A., gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Akdere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ü.A., eline aldığı pompalı tüfekle evinin penceresinden rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerini duyan mahalle halkının ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri Ü.A'.yı yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ü.A., sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika! POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Son dakika! POMPALI TÜFEKLE HAVAYA ATEŞ AÇTI, GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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