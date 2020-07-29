Pompalı tüfekle gasp yapan şüpheliler yakalandı
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Pompalı tüfekle gasp yapan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'te farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden 5 şüpheli yakalandı.

Pompalı tüfekle gasp yapan şüpheliler yakalandı
29.07.2020 13:49 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:47

Gaziantep'te farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden 5 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde 11 kişiyi pompalı tüfekle gasbeden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki 178 güvenlik kamerasının kaydını inceleyen ve olayların yaşandığı bölgede sivil olarak devriye atan ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlıların, mağdurların cep telefonlarını, cüzdanlarını ve değerli eşyalarını gasbettiği ortaya çıktı.

Adreslerinde yapılan aramada ise bir pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, basınla paylaşılan görüntülerde şüphelilerin bir kişiyi pompalı tüfekle gasbetme anı yer alıyor.

Kaynak: AA

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