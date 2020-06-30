Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti (2)
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Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti (2)

OĞLU KAÇARAK KURTULMUŞAdana'nın Kozan ilçesinde, evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide'yi (40) ağır yaralayıp, kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'e (20) sokak ortasında ateş açıp, öldürdükten sonra intihar eden Fatih Cengiz'in (40), 10 yaşındaki oğlu Emre Cengiz'in olay yerinden son anda...

Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti (2)
30.06.2020 19:11 | Son Güncelleme: 30.06.2020 20:13

OĞLU KAÇARAK KURTULMUŞ

Adana'nın Kozan ilçesinde, evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide'yi (40) ağır yaralayıp, kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'e (20) sokak ortasında ateş açıp, öldürdükten sonra intihar eden Fatih Cengiz'in (40), 10 yaşındaki oğlu Emre Cengiz'in olay yerinden son anda kaçarak kurtulduğu ortaya çıktı. Ara sokaklara kaçıp, yardım çığlıkları atan küçük Emre'nin seslerine çıkan mahallelinin polise haber verdiği, olay yerine gelen ekiplerin sokak ortasında Kader ve Hüsne Cengiz'in cenazeleriyle karşılaştığı öğrenildi.

EVE GİRİP BAŞINA ATEŞ AÇMIŞ

Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hüsne ve Kader Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendikten sonra eve giren polis ekipleri, Fatih Cengiz'in de başına ateş açıp hayatını sonlandırdığını belirledi.


Kaynak: DHA

Manşet

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