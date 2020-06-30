Pompalı tüfekle eşini yaraladıktan sonra kızlarını öldürüp, intihar etti (2) OĞLU KAÇARAK KURTULMUŞAdana'nın Kozan ilçesinde, evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide'yi (40) ağır yaralayıp, kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'e (20) sokak ortasında ateş açıp, öldürdükten sonra intihar eden Fatih Cengiz'in (40), 10 yaşındaki oğlu Emre Cengiz'in olay yerinden son anda...

OĞLU KAÇARAK KURTULMUŞ Adana'nın Kozan ilçesinde, evdeki pompalı tüfekle eşi Zahide'yi (40) ağır yaralayıp, kızları Kader (21) ve Hüsne Cengiz'e (20) sokak ortasında ateş açıp, öldürdükten sonra intihar eden Fatih Cengiz'in (40), 10 yaşındaki oğlu Emre Cengiz'in olay yerinden son anda kaçarak kurtulduğu ortaya çıktı. Ara sokaklara kaçıp, yardım çığlıkları atan küçük Emre'nin seslerine çıkan mahallelinin polise haber verdiği, olay yerine gelen ekiplerin sokak ortasında Kader ve Hüsne Cengiz'in cenazeleriyle karşılaştığı öğrenildi. EVE GİRİP BAŞINA ATEŞ AÇMIŞ EVE GİRİP BAŞINA ATEŞ AÇMIŞ Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Hüsne ve Kader Cengiz'in hayatını kaybettiği belirlendikten sonra eve giren polis ekipleri, Fatih Cengiz'in de başına ateş açıp hayatını sonlandırdığını belirledi.

Kaynak: DHA