Pompalı tüfekle eczanenin içerisine girerek, rastgele ateş etti Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'nın Serik ilçesinde pompalı tüfekle eczaneye saldıran ve rastgele ateş eden şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı. Korku dolu anların yer aldığı görüntülerde, şüphelinin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, eczanede bulunanları dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor.

Olay, Kökez Mahallesi'nde bulunan bir eczanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eczaneye gelen Ali Y., eczane sahibinin tanıdığı olduğu iddia edilen R.T'nin kendisine borcu olduğunu ileri sürerek, parasının ödenmesini istedi. Eczane çalışanlarından olumsuz yanıt alan Ali Y., yanında bulunan pompalı tüfekle çevreye ateş etmeye başladı. Eczanede bulunan 2 personel de korku dolu anlar yaşadı. Can kaybının ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda saçmalar eczanenin çeşitli alanlarına isabet etti.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali Y. yakalandı.

Yaşanan panik ise eczanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Ali Y'nin pompalı tüfekle iş yerine girdiği, kapı önünde bulunan 2 vatandaşı dışarıya çıkardığı ve rastgele ateş etmeye başladığı görülüyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA