Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobilden oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1278. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli bir kişi, aralarında kız meselesi sebebiyle husumet olduğu iddia edilen E.A.'nın sanayideki oto elektrikçi dükkanına otomobiliyle geldi. Aracın camından pompalı tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı. Dükkan sahibi E.A. sırtına isabet ettiği saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet tüfek kartuşu bulurken, iş yerinin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etiğini belirledi. Polis, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı