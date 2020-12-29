Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
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Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

29.12.2020 18:54 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:00

Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı Kırıkkale'de otomobilden oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de otomobilden oto elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki 1278. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A. isimli bir kişi, aralarında kız meselesi sebebiyle husumet olduğu iddia edilen E.A.'nın sanayideki oto elektrikçi dükkanına otomobiliyle geldi. Aracın camından pompalı tüfekle ateş açıp olay yerinden kaçtı. Dükkan sahibi E.A. sırtına isabet ettiği saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Tedavi altına alınan E.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 5 adet tüfek kartuşu bulurken, iş yerinin camlarına çok sayıda saçmanın isabet etiğini belirledi. Polis, kaçan şüpheyi yakalamak için çalışma başlattı.

Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı
Elektrikçi dükkanına pompalı tüfekle saldırı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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