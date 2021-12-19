Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı Psikolojisi bozuk olan şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı Gaziantep'te psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen şahıs pompalı tüfekle çevreye ateş açtı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Psikolojisi bozuk olan şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen şahıs pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna çabası sonucu teslim olan zanlı Ü.A. gözaltına alındı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi 92034 Nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojisi bozuk olduğu öğrenilen Ü.A. evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu çıkan fişekler çevredeki evlere isabet ederken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine aldı. Polisler pompalı tüfekle tehditler savuran Ü.A.'yı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Polis ekiplerinin çabası sonucu teslim olmaya ikna olan Ü.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Pakistan'da doğalgaz boru hattında patlama: 12 ölü, 12 yaralı

Pakistan'da doğalgaz boru hattında patlama: 12 ölü, 12 yaralı

 9 yıllık evlilerdi! Gece evde tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü

9 yıllık evlilerdi! Gece evde tartıştığı karısını av tüfeğiyle sırtından vurarak öldürdü

 Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Van'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Abdulkadir Esen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title