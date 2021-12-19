Son dakika... Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Evinden çevreye rastgele ateş açan şahıs gözaltına alındı

Psikolojisi bozuk olan şahıs pompalı tüfekle dehşet saçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te psikolojisi bozuk olduğu iddia edilen şahıs pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna çabası sonucu teslim olan zanlı Ü.A. gözaltına alındı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akdere Mahallesi 92034 Nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre psikolojisi bozuk olduğu öğrenilen Ü.A. evinin penceresinden pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu çıkan fişekler çevredeki evlere isabet ederken vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik çemberine aldı. Polisler pompalı tüfekle tehditler savuran Ü.A.'yı ikna etmek için uzun süre dil döktü. Polis ekiplerinin çabası sonucu teslim olmaya ikna olan Ü.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.