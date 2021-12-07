Pompalı tüfekle dehşet saçan 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol - Haberler
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Pompalı tüfekle dehşet saçan 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Pompalı tüfekle dehşet saçan 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol

Samsun'da restoranda pompalı tüfekle ateş açarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Samsun'da restoranda pompalı tüfekle ateş açarak bir kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisini takip eden şahısların peşinden gelerek içinde bulunduğu restoranda pompalı tüfekli saldırıya uğrayan T.K. (25) yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan T.K., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı. Polis şüphelilerin kaçtığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Polis, yapılan araştırma sonucu olayla ilgili O.B., U.A. ve R.S.'yi gözaltına aldı. Samsun Adliyesine sevk edilen O.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.A. ve R.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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