Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti
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Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce sosyal medya hesabından, "Yaşamak içimden gelmiyor artık" paylaşımı yapan Tamer A., evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfeği başına ateşleyerek, intihar etti.

Pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etti
30.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 30.05.2020 18:12

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 3 gün önce sosyal medya hesabından, "Yaşamak içimden gelmiyor artık" paylaşımı yapan Tamer A., evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfeği başına ateşleyerek, intihar etti. 

Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan Tamer A.'dan haber alamayan yakınları, eve geldi. Zilini çaldıkları kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Adrese polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, merdiven yardımıyla 4'üncü kattaki daireye balkondan girdi. Kapının açılması üzerine ekipler, Tamer A.'yı pompalı tüfeği başına ateşleyerek intihar etmiş halde buldu.

Bir fabrikada işçi olarak çalışan 2 çocuk babası Tamer A.'nın ailevi sorunlar nedeniyle intihar etmiş olabileceği bildirilirken, eşi ile çocuklarının bir yakınlarında kaldığı öğrenildi. Tamer A.'nın 3 gün önce sosyal medya hesabından, "Yaşamak içimden gelmiyor artık", "Ben bittim, hayallerim yarım kaldı" paylaşımlarında bulunduğu öğrenildi.

Tamer A.'nın acı haberini alıp gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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