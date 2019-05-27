Pompalı magandalar tarafından vurulan adam öldü

kasap dükkanının önünde oturan 62 yaşındaki Osman Yenidoğan kavga eden iki kişinin tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi boyno mahallesi suna sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta kavga eden iki kişi pompalı tüfekle ateş açıldı. O esnada oğlunun kasap dükkanının önünde oturan 62 yaşındaki Osman Yenidoğan tüfekten çıkan saçmanın hedefi oldu. Hastaneye kaldırılan Yenidoğan 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Yenidoğan'ın vurulma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Osman Yenidoğan'ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından Gaziantep Asri mezarlığa defnedilirken, ateş eden iki kişi ise Muhammet S. ile Yakup S. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan iki şüpheliden Yakup S. Tutuklanırken, Muhammet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA