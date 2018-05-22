Köyde Pompalı Tüfeği Kapıp Rastgele Ateş Açtı: 8 Yaralı

Niğde'nin merkez Kömürcü köyünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan 8 kişiyi yaraladı.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ ETTİ

Cihangir Ş. merkez Kömürcü köyünde, pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O sırada civarda bulunan Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derebaşı, Mustafa Yılmaz ve Tacettin Derebaşı ile ismi öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cihangir Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.