Köyde Pompalı Tüfeği Kapıp Rastgele Ateş Açtı: 8 Yaralı

Köyde Pompalı Tüfeği Kapıp Rastgele Ateş Açtı: 8 Yaralı

Niğde'nin merkez Kömürcü köyünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan 8 kişiyi yaraladı.

Köyde Pompalı Tüfeği Kapıp Rastgele Ateş Açtı: 8 Yaralı

Niğde'nin merkez Kömürcü köyünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan 8 kişiyi yaraladı.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ ETTİ

Cihangir Ş. merkez Kömürcü köyünde, pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O sırada civarda bulunan Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derebaşı, Mustafa Yılmaz ve Tacettin Derebaşı ile ismi öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cihangir Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.

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