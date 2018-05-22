Köyde Pompalı Tüfeği Kapıp Rastgele Ateş Açtı: 8 Yaralı
Niğde'nin merkez Kömürcü köyünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan 8 kişiyi yaraladı.
Niğde'nin merkez Kömürcü köyünde pompalı tüfekle rastgele ateş açan saldırgan 8 kişiyi yaraladı.
POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ ETTİ
Cihangir Ş. merkez Kömürcü köyünde, pompalı tüfekle rastgele ateş etti. O sırada civarda bulunan Cem Demiralay, Yasemin Derebaşı, Sercan Derebaşı, Mustafa Yılmaz ve Tacettin Derebaşı ile ismi öğrenilemeyen 3 çocuk yaralandı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI, OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Cihangir Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.
YORUMLAR (3)
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Metiner yola devam anca gidersinCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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Hahaha ya ülkeye bak dolularla cahil bunlar hepsi ak partılıCevap Yaz 5 6 Yayından Kaldır
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Teksas'ta oluyorsa, bizde niye olmasın.Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır