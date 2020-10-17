Pompalı cinayetinde 4 tutuklama
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Pompalı cinayetinde 4 tutuklama

17.10.2020 17:12 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:16
Pompalı cinayetinde 4 tutuklama

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu'nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te alacak verecek meselesi yüzünden Metin Köseoğlu'nu pompalı tüfek ile öldüren 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesinde geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen cinayet olayı sonrası çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri 25 adrese düzenledikleri eşzamanlı operasyonlarla 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyette işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen 6 cinayet şüphelisinden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların olayda hayatını kaybeden Metin Köseoğlu'nun amca çocukları olduğu öğrenilirken cinayetin ise alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği ortaya çıktı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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