Pompalı cinayetin 4 zanlısı tutuklandı
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Pompalı cinayetin 4 zanlısı tutuklandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sokak ortasında 1 kişiyi pompalı tüfeklerle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Pompalı cinayetin 4 zanlısı tutuklandı
26.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:34

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sokak ortasında 1 kişiyi pompalı tüfeklerle öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 16 Haziran Salı günü Esentepe Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 400 Sokak girişinde bulunan karpuz sergisinde çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle Ş.K. isimli şahsı ağır yaralayan 4 kişi, izini kaybettirmek amacıyla Antalya'ya kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Ş.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, cinayet zanlılarının yakalanması için Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı üzerine özel bir ekip kuruldu.

Bir ihbarı değerlendiren Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlılarını yakalamak amacıyla Antalya'ya gitti.

Polis ekipleri, Antalya'da gerçekleştirdikleri operasyonda cinayet zanlılarını saklandıkları adreste kıskıvrak yakalayarak gözaltına alıp Ceyhan'a getirdi.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Ceyhan M Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Zanlıların olayda kullandıkları 2 adet pompalı tüfek de ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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