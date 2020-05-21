Pompalı cinayet zanlısı yakalandı Pompalı cinayet zanlısı yakalandı Antalya'da bir kişiyi iş yerinde pompalı silahla öldüren şüpheli yakalandı.

Pompalı cinayet zanlısı yakalandı

ANTALYA - Antalya'da bir kişiyi iş yerinde pompalı silahla öldüren şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre saat 18.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerindeki otomotiv ve emlak işi yapılan bir iş yerinde meydana gelen olayda, Emrullah Ograk uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırgan C.C'yi yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakaladı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli ilk ifadesinde, 2-3 gün içinde Ograk ile aralarında otomotiv tamiratı nedeniyle tartışma yaşandığını ve bugünde olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Kaynak: İHA