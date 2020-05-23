Pompalı cinayet şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
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Pompalı cinayet şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi

Antalya'da bir iş yerinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetin ardından gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Pompalı cinayet şüphelisi 7 kişi adliyeye sevk edildi
23.05.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:17

Antalya'da bir iş yerinde pompalı tüfekle gerçekleştirilen cinayetin ardından gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerindeki otomotiv ve emlak işi yapılan bir iş yerinde 2 gün önce akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Emrullah Ograk uğradığı silahlı saldırı hayatını kaybetmişti. İş yerine 2 otomobille gelen 7 kişi yaptıkları saldırının ardından kayıplara karıştı. Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırgan C.C'yi(30) yakın bir noktada suç aletiyle birlikte yakaladı. C.C'nin ifadeleri doğrultusunda polis, olaya karıştığı ileri sürülen H.Y(38) E.V.A(32) S.A.(27), G.L(30), Y.Ö(33), M.K 1995(25) ikametlerinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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