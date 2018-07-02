Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şube ve Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) Samsun Temsilciliği işbirliği ile MMO Samsun Şube üyelerine yönelik "Pompalarda Enerji Verimliği" semineri düzenlendi.

Seminerde konuşma yapan TTMD Samsun Temsilcisi Cem Gürel, "TTMD olarak MMO Samsun Şubemizde siz değerli katılımcılara yönelik düzenlediğimiz seminerlerimize burada bir yenisini daha ekleyeceklerini, 'Pompalarda Enerji Verimliği' hakkında Makine Mühendisi Utku Kanar tarafından değerli bilgiler aktarılacağını ve seminerimizin verimli geçmesini dilerim" dedi.

Seminerde açılış konuşması yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Türk Tesisat Mühendisleri Derneği meslek disiplinimizin ihtisaslaşmış bir sivil toplum örgütüdür ve odamızın da kardeş kuruluşudur. Bu bağlamda üyelerimizin mesleki gelişimine yönelik çalışmalarımızı devam ettireceklerini, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin en büyük göstergelerinden biri de verimli enerji kullanımıdır. Dünyada enerji verimliliği ile birincil enerji kaynakları rezervinin hızla tükenmesinin kontrol altına alınması, çevre kirliliğinin azaltılması ve enerji kaynaklı finansal girdilerin sürdürülebilir hale getirilmesi hedeflenmektedir. Başta Avrupa Birliği üye ülkeler olmak üzere birçok ülke bu konuda net hedefler koymakta ve eylem planlarını oluşturarak uygulamaya geçmektedir. Enerjiye olan talebin her geçen yıl bir önceki yıla göre arttığı gerçeğini dikkate aldığımızda enerji verimliliği bizim için öz bir kaynak olarak değerlendirilmeyi beklemektedir" diye konuştu.

"Ciddi bir potansiyel var"

Gürkan şöyle devam etti: "Birçok cihazda olduğu gibi enerjiye ihtiyaç duyan pompalarda da yapılabilecek verimliliği artırıcı projeler ülkemiz açısından ciddi bir enerji tasarrufu potansiyeli oluşturacaktır. Ülkemizin sanayi kuruluşlarında kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık yüzde 20'sinin pompalar tarafından tüketildiği gerçeği bu potansiyelin en büyük dayanağıdır. Tasarımdan uygulamaya, işletimden periyodik bakım süreçlerine kadar bir bütüncül yaklaşımla pompalarda enerji verimliliğine yoğunlaşması işletmelerimizin girdi maliyetlerinin düşmesine, rekabet edebilirliğinin artmasına fayda sağlayacağı gibi çevre kirliliğinin azalmasına, enerji kaynaklı dış ticaret açığımızın düşesine de sebebiyet verecektir."

"Enerji verimliliğine yönelik çalışmalar devam edecek"

Gürkan sözlerini şöyle tamamladı:

"MMO Samsun Şube olarak enerji verimliğini çok önemsiyoruz. Bunun içindir ki enerji verimliliği bilinçlenmesine ilk olarak çocuklarımızdan başladık. 2011-2012 yıllarında 'Enerjiyi Verimli Kullanabilmek' projemizi Samsun ilimizin Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde bulunan merkez ve köy ilköğretim okullarında uyguladık. Yaklaşık 5 Ay süresince 33'ü köy okulu olmak üzere toplam 91 ilköğretim okulunda 42 bini aşkın öğrencimizle buluştuk. Proje eğitmenlerimiz çocuklara enerjiyi verimliliği konusunda bilgiler aktardılar. Onlardan gelen soruları cevapladılar. 'Enerjiyi Verimli Kullanabilmek Broşürü'nü onlara ulaştırdılar. Proje sonrasında da çok olumlu geri dönüşler aldık. MMO Samsun Şubesi olarak enerjinin verimli kullanılabilmesi konusunda bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmaları geliştirerek başta üyelerimiz olmak üzere halkımıza sunmaya devam edeceğiz."

MMO Samsun Şube ve TTMD işbirliği ile düzenlenen seminerde Makine Mühendisi Utku Kanar "Pompalarda enerji verimliliği, pompaların seçimi, pompalarda kavitasyon, motorların verimliliğe etkisi, frekans konvertörleri, pompa kontrol modları"hakkında katılımcılara detaylı bilgi aktardı.

Seminerin ardından TTMD Samsun Temsilcisi Cem Gürel tarafından Utku Kanar'a teşekkür belgesi verildi. - SAMSUN