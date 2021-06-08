Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
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Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar

Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da Barışsuyu Su Temin Projesi pompa istasyonundaki elektrik panolarının bakır iletken barakalarını ve kablolarını keserek çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Antalya'da Barışsuyu Su Temin Projesi pompa istasyonundaki elektrik panolarının bakır iletken barakalarını ve kablolarını keserek çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Tesisin girişinde ve şüphelilerin kabloları kestikleri panoların önünde uyuşturucu madde hazırlandığı belirlenen metal kaşık ile uyuşturucu kullanıldığı belirlenen enjektörler de bulundu.

Olay, Manavgat ilçesinde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, Manavgat Barışsuyu Su Temin Projesinin bir parçası olan Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde bulunan Su Pompa İstasyonunda kabloları kesmekte olan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Sabaha karşı tesis içerisinde birilerinin olduğu yönünde vatandaştan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, A.Ç.C., H.K. ve A.S.Y. isimli şüphelileri pompa istasyonundaki elektrik panolarının bakır iletken barakalarını ve kablolarını kesip çuvallara doldurdukları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, tesiste ve tesis çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait çanta içerisinde enerji ölçmede kullanılan voltmetre, panoları açmada kullanılan levye bulunurken, tesis girişinde ve çantanın yanında uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış metal kaşıkla enjektörlere rastlandı.

Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan A.Ç.C., H.K. ve A.S.Y. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılırken, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - ANTALYA

Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar
Pompa İstasyonundan bakır kabloları keserken suçüstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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