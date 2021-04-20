Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı
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Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı

Pomeranian cinsi köpek saldırıya uğradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan pomeranian cinsi köpek yaralandı.

Hakkari'de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan pomeranian cinsi köpek yaralandı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekipler hemen Merzan Mahallesi Okullar Semtine intikal etti. Olay yerinde pomeranian cinsi köpeğin sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı tespit edildi. Olay yerinde ilk muayenesi yapılan pomeranian cinsi köpeğin vücudunun birçok kısmında derin yaralar olduğu tespit edilerek müşahede altına alındı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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