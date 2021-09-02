POMEM sonuçları açıklandı mı?

27. Dönem POMEM mülakatlarına katılan adaylar POMEM sonuçları hakkında detaylar araştırılıyor. Günden güne merak konusu olan 27. DÖnem POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları peş peşe sorulmaya başlandı. İşte Polis Akademisi Başkanlığı'nın son gelişmeleri... Peki, POMEM sonuçları açıklandı mı?

27. Dönem POMEM sonuçlarını öğrenmek isteyenler POMEM sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacak olan POMEM sonuçları tarihi belli mi merak ediliyor.POMEM sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı bu kapsamda araştırılıyor.

POMEM NEDİR?

Birçok kişi POMEM nedir sorusunu merak ediyor. Polis memuru yetiştirmek adına eğitim veren meslek Kurumu POMEM olarak verilmektedir. Aynı zamanda Polis Meslek Eğitim Merkezleri şeklinde de ifade edilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aldıkları sertifika ile beraber görevlerinin başına geçerler. Tabii bunu gerçekleştirmek için eğitimin sonunda yapılacak olan bir sınavda geçmek gerekir.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI

Polis meslek eğitim merkezlerine başvuru gerçekleştirmek için belli başlı bazı kriterler ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler öncelikle T.C. vatandaşı olmak ile öne çıkıyor. Aynı zamanda fiziki yeterlilik ile beraber uygulamada olarak sınavlar da yine başvuru içerisinde yer alır. Diğer yandan KPSS üzerinden belli bir taban puanı geçmek ve rakiplerin üzerinde puan almak da başvuru içerisinde önemlidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri üzerinden katılım göstermek ve polis olabilmek için belli başlı bazı şartlarını yerine getirmek gerekir. Bu şartlara şu şekilde ele almak mümkündür;

T.C. vatandaşı olmak

Önlisans ve Lisans mezunu ya da bunların denkliği üzerinden mezun olmak

KPSS p3 sınavı türü üzerinden en az 60 puan almak

18 yaşını tamamlamış olmak

Kadınlarda 162 cm ve erkeklerde 167 cm altında olmamak

Silah taşıma ya da silahla görevli olmaya herhangi bir engeli bulunmamak

Sağlık şartları yönetmeliği kapsamında gerekli unsurları taşımak

5237 sayılı Türk Ceza kanuna göre gerekli kriterleri taşımak

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR, KAÇ GÜN, KAÇ AY?

POMEM üzerinden eğitim ve öğretim süresi en az 6 aylık bir süreci kapsamaktadır. Bu bağlamda sömestr izni ile beraber başlama ve bitiş tarihleri bu sürenin dışında kalır. Alınacak 6 aylık eğitim ile beraber polis mertebesi kapsamında kişi görevine başlar. Lise mezunu olmak ile beraber önlisans veya lisans kapsamında KPSS üzerinden sınava girmek yeterlidir.