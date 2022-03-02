POMEM sınavına Çarşamba Belediyesinin kurslarında hazırlanan 92 kişi başarılı oldu

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi hazırlık kurslarında 28. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi ( Pomem ) sınavına hazırlanan kursiyerlerden 92'si spor mülakatını başarıyla tamamladı.

Çarşamba Belediyesi tarafından polis olma hayaliyle çalışan gençler için ücretsiz açılan spor akademisi hazırlık kurslarında POMEM sınavına hazırlanan kursiyerlerden kadınlarda 22, erkeklerde ise 70 kişi spor mülakatında başarılı oldu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, spor akademisi hazırlık kurslarında öğrencilerin spor mülakatlarına hazırlanma fırsatı bulduklarını söyledi.

Spordan sanata her alanda kendini geliştirmek isteyen gençlere fırsat tanıdıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Her alanda gençlerimizi desteklemeye, onlara uygun faaliyet alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi hazırlık kurslarımız 2 yıldır faaliyetlerine devam ediyor. İlçe bazında baktığımızda yüksek bir başarı elde etmiş olduk. Kurslarımızın, gençlerimizin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe, yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış oluyoruz. Gençlerimizin önlerinde sözlü mülakatlar var, inşallah onu da başarıyla tamamlayarak hayallerine biraz daha yaklaşacaklar. Parkuru geçemeyen genç kardeşlerimiz de üzülmesin, tekrar hazırlanıp inşallah onlar da emeklerinin karşılıklarını alacaklardır. Biz her zaman gençlerimiz için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz."