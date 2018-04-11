Pomem Öğrencilerden Kan Bağışı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) öğrencileri, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.



Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Yozgat POMEM'de eğitim gören öğrenciler, merkezin spor salonunda kan bağışladı.

Türk Kızılayı Yozgat Şubesi Kan Bağış Merkezi Müdürü Selçuk Cansız, Polis Haftası kutlamaları kapsamında POMEM öğrencilerinin kan bağışında bulunduğunu belirterek, "Kızılay olarak yıl içerisinde çok sayıda kan bağışı kampanyası düzenliyoruz. Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapmasında da polis öğrencilerimiz kan bağışında bulundu. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Verilen her ünite kan bir hayat kurtarmaya vesile olacak." dedi.