Pomem'de Mezuniyet Töreni

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürlüğünde eğitimlerini tamamlayan 259 polis mezun olmanın sevincini yaşadı.

POMEM Spor Salonu'nda düzenlenen 22. dönem mezuniyet töreninde, dönem birincisi Hüdai Sunay, yaş kütüğüne plaket çaktı.

Vali Vekili Tekin Erdemir, yaptığı konuşmada, anne ve babaların yıllarca emek verip üzerine titreyerek yetiştirdikleri evlatlarının şerefli bir iş için mezun olduğunu söyledi.

Mezun olan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Erdemir, şöyle dedi:

"Uzun bir yol sizi bekliyor. Gece gündüz demeyin, sabırla ilmek ilmek çalışın. Göreceksiniz ki bu millet sevecek. Gençlerimiz, yaşlılarımız ve çocuklarımız sizleri sevecek. Böyle şerefli bir üniformayı üzerinizde taşıyacaksınız. Her biriniz adalet, şefkat ve merhametle davrandıkça birer yıldız olacaksınız. Biz de sizlerle gurur duyacağız. Adalet, şefkat ve merhamet mesleğinizin esasıdır."

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler de mezun olan öğrencilerin Türkiye'nin 81 vilayetinde görev yapacağını dile getirdi.

"Devlet sizin elinize yetki, belinize silah ve üzerinize giyinmeniz için şerefli üniformayı verecek. İnanıyorum ki bu vatan ve bayrak için üzerindeki bu üniformayı gerektiğinde kefen olarak giyinmeye hazırsınız." diyen Kiler, "Bugün burada vatanı emanet edeceğiz hazır mısınız? Doğu'dan batıya, Edirne'den Kars'a, Bitlis'ten İstanbul'a 780 bin kilometre kare alanı, mübarek vatan topraklarını emanet edeceğiz hazır mısınız? Bugün sizlere 81 milyon şerefli ve onurlu insanımızın malını, canını, huzurunu ve güvenliğini emanet edeceğiz. Hazır mıyız? Bu ülkenin namusunu sizlere emanet edeceğiz. İnanıyorum ki bu bilinçle bu eğitimi alarak alana ineceksiniz."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar de 70 ilden Bitlis Gazi Polis Okulu'na gelerek eğitimlerini tamamlayanların buradan bir güvercin gibi uçacağını kaydetti.

Taşar, "Memleketin ve milletin bekası ile insanlarımızın güvenliğinden bu kardeşlerimiz sorumlu olacak. Tabi ilk önce insan haklarına riayet edilecek. Vatan sevgisi her şeyin üstünde tutulacak. Vereceğiniz her kararda empati yapalım. Kişiyi annemiz, babamız, kardeşimiz ve kendimizin olduğunu düşünerek karar verelim. Burada kendilerine bu sevginin verildiğine inanıyorum." dedi.

POMEM Müdürü Kaya Darende ise 259 vatan evladını polis teşkilatına kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Mezunlara, aylar süren mesleki eğitimin yanı sıra psikolojisi sağlam, sabırlı, hoşgörülü, disiplinli, devletin bağımsızlığını ve hukukunu üstün tutan, her koşulda insan haklarına saygı duyacak bireyler olmaları için eğitim verdiklerini kaydeden Darende, şöyle devam etti:

"Bir eğitim kurumu olarak sizlere vermeye çalıştığımız en önemli kavram olan vatan sevgisi daima ilkeniz olsun. Devletin polisi olun ve devletin polisi kalın. Kanunların uygulayıcısı, düzenin teminatı ve insan haklarının koruyucusu olun. Unutmayın şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin bize yüklediği en büyük emanet ülkemizin bekasıdır. Eğitimlerin ardından yemin törenin sonrasında çekilecek kura ile atanacak meslektaşlarımın yüreklerinde millet ve vatan sevgisi ile görevlerini kanunlar çerçevesinde en iyi şekilde yerine getireceklerinden, milletimize hizmet etmenin şeref ve onuru ömür boyu taşıyacaklarına, düşmana her türlü göğüs gereceklerinden ve ayyıldızlı bayrağımızı dalgalandıracaklarından hiç şüpheniz olmasın."

Törende çifte mutluluğu yaşadılar

Tören sonunda mezun olan polis Abdurrahman Çetin, kız arkadaşı Gaye Bal'a evlilik teklif etti.

Mezuniyet sevincini arkadaşlarıyla yaşayan Çetin, yanına gelen kız arkadaşı Bal'a evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen ve Çetin'den yüzüğü alan Bal, teklifi kabul ederek "evet" dedi.

Törene, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdürü Yaman Yağırlar ve aileler katıldı.

Kaynak: AA