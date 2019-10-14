POMEM 7 bin polis alımı başvuruları başladı! POMEM başvuru şartları neler, ücret ne kadar?

14.10.2019 11:07

Polis olmak isteyen adaylar bugünden itibaren POMEM 7 bin polis alımı ilanına başvuru yapabilecek. POMEM başvuruları 14 Ekim'de başladı. Peki POMEM başvuruları ne zamana kadar devam edecek. POMEM başvuru şartları neler, ücret ne kadar? Polis akademisine başvuru nasıl yapılır?

POMEM 7 BİN POLİS ALIMI İLANI YAYINLANDI

POMEM 7 bin polis alımı ilanı yayınlandı. Tüm detaylara ilan üzerinden ulaşabilirsiniz.

POMEM 7 BİN POLİS ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

POLİS AKADEMİSİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Polis akademisine başvuru yapmak için öncelikle ön başvuru işlemi yapmak gerekiyor. POMEM için ön başvurular "https://www.pa.edu.tr/" adresinden ya da e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

POMEM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI (KONTENJAN)

26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın aday olmak üzere toplam (7.000) aday asıl olarak alınacaktır. Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları, o yıl belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ

POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 14 Ekim (dahil)-25 Ekim (dahil) 2019 tarihleri arasında saat 23.59'e kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 130.00 TL (Yüz otuz) 14 Ekim 2019 saat 09:00'dan 25 Ekim 2019 saat 17:00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "26. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.