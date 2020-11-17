Pomelo meyvesi nedir? 17 Kasım Masterchef tropikal meyveler! Pomelo meyvesi nasıl tüketilir? Pomelo faydaları nelerdir?

Pek çok faydası olan pomelo meyvesi 17 Kasım tarihinde Masterchef'te yapılacak yemeklerde ana madde olarak tanıtıldı. Pomelo meyvesi nedir? 17 Kasım Masterchef tropikal meyveler! Pomelo meyvesi nasıl tüketilir? Pomelo faydaları nelerdir?

Hindistan kırsalında çocukların futbol topu diye oynadığı ve her biri 2 kiloya kadar ulaşan turunçgillerin en büyüğü 'pomelo' Türkiye'de ise sadece Antalya'da yetişiyor.

İnsan sağlığına büyük yarar sağlayan pomelo meyvesi nedir? Turunçgillere bağlı Citrus cinsinin bir türü olan ağaca ve meyvesine verilen addır. Pomelo aynı zamanda turunçgiller içinde en büyük meyvelere sahip olan türdür.

POMELO MEYVESİ NEDİR?

Pomelo diğer turunçgillerin aksine asiditesi en az olan turunçgillerden biridir. Kalın bir kabuğa sahiptir. Bu kabuğun altında yenilebilir, tatlı düşük asitli portakal şeklinde meyve dilimleri bulunmaktadır.Bu dilimleri ayıran beyaz lifli zar şeklinde kısım (dilim zarları) bulunmaktadır. Bu lifli kısım kolayca ayrılır. Bu dilim zarlarıda ayrılıp genelde bu dilimler taze olarak yenmektedir. Buna karşın dilimleri birbirinden ayıran beyaz lifli segmentler ise acı tadı nedeniyle pek yenmez.

POMELO MEYVESİNİN FAYDALARI

1 . Pomelo içeriğindeki hesperedin glikoziti sayesinde kılcal damarları güçlendirir.

2 . Sindirim sistemini çalıştırır, kabızlığı önler.

3 . Soğuk algınlığına iyi gelir, soğuk algınlığına yakalanma riskini azlatır.

4 . Mide rahatsızlıklarını iyileştirici özelliği vardır, mideyi rahatlatır.

5 . Yorgunluk hissini azaltır, enerji verir.

6 . Pomelo meyvesinin faydalarından bir tanesi de yapraklarının hazmı kolaylaştırmasıdır.

7 . Ayrıca yaprakları nefesi rahatlatır. Kabuğu çiğnendiğinde ağız kokusunu geçirir.

8 . İçerdiği spermedin sayesinde hücrelerin yenilenmesini sağlar.

9 . Anti-aging özelliği vardır, serbest radikaller ile savaşır.

10 . Pomelo meyvesini ya da kabuğunu koklamanın baş ağrısına iyi geldiği söylenir.

11 . Pomelo meyvesi yağ yakıcı özelliğe sahiptir. Özellikle diyet döneminde kullanıldığında toluk hissini artırır, kilo vermeyi kolaylaştırır.

12 . Cildin kırışıklık belirtilerini geciktirir, yaşlanmayı geciktirir.

13 . Pomelo çekirdeğini ezerek su ile karıştırıp aç karnına içtiğinizde bağırsak kurtlarını düşürür.

14 . Pamelo kabuğunun suyu ile yaralaa pansuman yapıldığında yaranın iyileşme süreci hızlanır.

15 . Mide ve ciğerlerin hararetini keser.