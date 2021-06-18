Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mika ve polyester fabrikasında yangın çıktı.

Ankara'daki Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan mika ve polyester fabrikasında yangın çıktı. Olayda fabrikada çalışan çok sayıda işçi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde mika ve polyester üzerine üretim yapan bir fabrikada yangın çıktı. İddialara göre art arda duyulan patlama seslerinin ardından fabrikanın alev alması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibinin yanı sıra AFAD ekibi de sevk edildi. Yangın sırasında fabrikada bulunan işçiler dumandan ve alevden etkilendi. Söz konusu işçiler 112 ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından fabrikada olabilecek bir patlamaya karşı önlem aldı.

Yangın çıkan fabrikanın yan fabrikasında çalışan Selin Göksu, büyük bir patlama ve çığlık sesiyle insanların dışarı kaçmaya başladıklarını belirterek, "Fabrika alev almaya başladı. O arada zaten ben de ambulansı ve itfaiye ekiplerini aradım. Biraz geç müdahale edildi ama fabrikayı bir anda alev aldı. Bayağı şiddetli bir patlama sesi geldi, tıpkı gök gürültüsü gibi" dedi.

Olay hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi
Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi
Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi
Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Park halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda cansız erkek bedeni bulundu
Park halindeki otomobilin ön yolcu koltuğunda cansız erkek bedeni bulundu
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Serinlemek için ayağını soktuğu çaya düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak can verdi
Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Alevler geceyi aydınlattı! Kağıt fabrikasında çıkan yangın 6 saatte söndürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Ataizi Rafet El Roman İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Gareth Bale Mustafa Cengiz Roberto Mancini Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Polyester fabrikasında çıkan yangında çok sayıda işçi dumandan etkilendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.6.2021 18:06:48. #1.14#

title