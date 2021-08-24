Polyester elyaf ithalatında ek mali yükümlülük uygulanacak

Polyester elyaf ithalatında, korunma önlemleri kapsamında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Polyester elyaf ithalatında, korunma önlemleri kapsamında 3 yıl süreyle ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ve Ticaret Bakanlığının İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, söz konusu ürünün ithalatında 3 yıl ek mali yükümlülük uygulanacak.

Mali yükümlülük, kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren birinci yıl kilogram başına 0,060 dolar, ikinci yıl 0,058 dolar ve üçüncü yıl 0,056 dolar olacak.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, kararda belirtilen ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için 16 bin 593 ton olarak belirlenirken her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemeyecek.

Karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ticaret Bakanlığının bugünden itibaren yürürlüğe giren tebliğine göre de polyester elyafın ithalatına ilişkin yürütülen soruşturma ve uygulanacak ek mali yükümlülüğe ilişkin bilgilere yer verildi.

Ek mali yükümlülüğe ilişkin hükümler, Cumhurbaşkanı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle uygulanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök