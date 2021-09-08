Polyester elyaf ithalatına yönelik dampinge karşı önlemler kısmen askıya alındı

Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler kısmen askıya alındı.

Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli polyester elyaf ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler kısmen askıya alındı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, Çin, Tayvan, Endonezya, Güney Kore, Hindistan ve Tayland menşeli "poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)" ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlerin kısmen askıya alınmasına ilişkin esaslar düzenlendi.

Buna göre, söz konusu ürünün ithalatında dampinge karşı önlemler yürürlüğe konulurken, ithalatta korunma önleminin de uygulanması nedeniyle dampinge karşı önlemlerin kısmen askıya alınması için gerekli şartın bulunduğu anlaşıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu ve Ticaret Bakanının onayıyla dampinge karşı önlemlerin, polyester elyaf ithalatında korunma önlemi kadar olan kısmının, bu tedbir yürürlükte kaldığı sürece askıya alınmasına karar verildi.

Gümrük idarelerince, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla dampinge karşı önlemin polyester elyaf ithalatında korunma önleminden daha düşük veya eşit olması durumunda, dampinge karşı önlem tahsil edilmeyecek. Dampinge karşı önlemin, polyester elyaf ithalatında korunma önleminden fazla olması durumunda ise dampinge karşı önlemin fazla olan kısmının tahsilatı yapılacak.

İthal lisansı beyan edilmesi durumunda dampinge karşı önlemin tamamı tahsil edilecek.

Düzenlenen askıya alma kararı, polyester elyaf ithalatında korunma önleminin ve dampinge karşı önlemlerin süresinin uzatılması durumunda da uygulanacak.

Tebliğ, 23 Eylül 2021'de yürürlüğe girecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık