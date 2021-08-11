Poly Network'ün 600 milyon dolardan fazla kripto parası çalındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Poly Network'ün 600 milyon dolardan fazla kripto parası çalındı

Poly Network'ün 600 milyon dolardan fazla kripto parası çalındı
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Merkeziyetsiz finans platformu Poly Network'ün saldırıya uğradığı ve 600 milyon dolardan fazla para kaybettiği bildirildi.

Merkeziyetsiz finans platformu Poly Network'ün saldırıya uğradığı ve 600 milyon dolardan fazla para kaybettiği bildirildi.

CNBC'nin haberine göre, Poly Network'ün Twitter hesabından yapılan açıklamada, platformun saldırıya uğradığı ve bu olayın, "bugüne kadar merkeziyetsiz finans piyasalarını hedef alan en büyük saldırı" olduğu belirtildi.

Saldırıyı yapanlara iş birliği çağrısında bulunulan açıklamada, "Sevgili hacker, bizler Poly Network ekibiyiz. Seninle iletişime geçmek istiyoruz ve seni 'hack'lediğin varlıkları iade etmeye çağırıyoruz. " ifadelerine yer verildi.

Güvenlik şirketi SlowMist'e göre, sistemdeki bir güvenlik açığından faydalanan hırsızlar çaldıkları kripto paraları 3 farklı adrese aktardı.

Güvenlik şirketinde görevli araştırmacılar hırsızlığın "uzun süredir planlanmış organize bir saldırı" olduğunu kaydetti.

Veriler, merkeziyetsiz finans piyasalarındaki dolandırıcılık olaylarında rekor seviyede artış yaşandığını gösteriyor.

Kripto para uyumluluk şirketi CipherTrace'a göre, temmuz itibarıyla bu yıl merkeziyetsiz finans piyasalarından toplam 361 milyon dolar değerinde kripto para çalındı.

Bu yılın ilk 7 ayında merkeziyetsiz finans piyasalarındaki hırsızlıkların, toplam kripto para dolandırıcılık hacminin yüzde 54'ünü oluşturduğu ve bu oranın geçen yıl yalnızca yüzde 3 civarında olduğu tespit edildi.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyinde Baglan vilayetinin merkezi Taliban'ın kontrolüne geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ümit Dündar Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Poly Network'ün 600 milyon dolardan fazla kripto parası çalındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 14:41:42. #1.16#

title