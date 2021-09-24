POLİS Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) fon gelirleri, 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon TL'ye yükselirken, toplam karı 305 milyon TL'yi buldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 salgın sürecinde POLSAN, tarihinin en yüksek karını ve ortaklara dağıtılan temettü oranını elde etti. Dinamik fon yönetiminin öneminin belirginleştiği bu dönemde, POLSAN fon ve portföy yönetiminde yepyeni bir yapı ve strateji oluşturdu. Bunun sonucunda fon gelirleri 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon TL'ye çıktı. POLSAN bağlı ortaklık ve iştirakleri 2020'de tamamen kara geçti. Bu dönemde POLSAN şirketleri 84 milyon TL kar elde ederken, POLSAN'ın toplam karı 305 milyon TL olarak gerçekleşti. POLSAN son 2 yılda yüzde 49'luk varlık artışı ile değerini 2.1 milyar TL'ye çıkardı.

2020 yılının temmuz ayı ile birlikte POLSAN ortakları ve birinci derece yakınlarının kullanabileceği POLSAN ARTI mobil uygulaması hayata geçti. POLSAN ortakları ve birinci derece yakınları, Google Play ve App Store'dan indirebilen POLSAN ARTI uygulaması ile sağlıktan, eğitime, alışverişten, kargo hizmetine kadar dijital kimlikleri ile yararlanabilecekleri indirim ve kampanyalara kolayca ulaşabiliyor.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri