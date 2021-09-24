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POLSAN'ın toplam karı 305 milyon TL

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
POLSAN'ın toplam karı 305 milyon TL

POLİS Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) fon gelirleri, 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon TL'ye yükselirken, toplam karı 305 milyon TL'yi buldu.

POLİS Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) fon gelirleri, 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon TL'ye yükselirken, toplam karı 305 milyon TL'yi buldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid-19 salgın sürecinde POLSAN, tarihinin en yüksek karını ve ortaklara dağıtılan temettü oranını elde etti. Dinamik fon yönetiminin öneminin belirginleştiği bu dönemde, POLSAN fon ve portföy yönetiminde yepyeni bir yapı ve strateji oluşturdu. Bunun sonucunda fon gelirleri 2 yılda yüzde 168 artarak 251 milyon TL'ye çıktı. POLSAN bağlı ortaklık ve iştirakleri 2020'de tamamen kara geçti. Bu dönemde POLSAN şirketleri 84 milyon TL kar elde ederken, POLSAN'ın toplam karı 305 milyon TL olarak gerçekleşti. POLSAN son 2 yılda yüzde 49'luk varlık artışı ile değerini 2.1 milyar TL'ye çıkardı.

ŞİRKET SAYISI ARTIYOR

Yeni nesil yatırım olan girişim sermayesi yatırımları yapmaya başlayan POLSAN, birçok sektörde ve yüksek teknoloji, yapay zeka gibi alanlarda çok sayıda şirkete yatırımlar yaptı. Bu faaliyet döneminde iki önemli şirket kurularak POLSAN'a kazandırıldı. Biyometrik kimliklendirme alanında Türkiye'nin ilk ve tek yerli sistemini üreten BİYOTEKSAN, Havelsan ile yüzde 50 ortaklıkla kuruldu. Kamu ve özel sektöre teknolojik altyapı çözümleri sağlayan entegratör olarak POLİEN de sermayesinin tamamı POLSAN'a ait olmak üzere bu dönemde faaliyete geçti.

2020 yılının temmuz ayı ile birlikte POLSAN ortakları ve birinci derece yakınlarının kullanabileceği POLSAN ARTI mobil uygulaması hayata geçti. POLSAN ortakları ve birinci derece yakınları, Google Play ve App Store'dan indirebilen POLSAN ARTI uygulaması ile sağlıktan, eğitime, alışverişten, kargo hizmetine kadar dijital kimlikleri ile yararlanabilecekleri indirim ve kampanyalara kolayca ulaşabiliyor.


Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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